Serena Williams revela desejo de voltar logo às quadras; Venus prefere ir dançar

12/05/2020 | 17:02



As irmãs Serena e Venus Williams somam 30 conquistas individuais de Grand Slam e 14 em duplas, mas possuem desejos diferentes para quando acabar a pandemia da covid-19. Enquanto Serena não vê a hora de voltar às quadras, Venus planeja se divertir um pouco.

"Estou realmente ansiosa para voltar à quadra. É o que eu faço melhor. Eu adoro jogar", disse Serena, de 38 anos, dona de 23 títulos de Grand Slam. "Mas esse intervalo é mal necessário. Eu senti que meu corpo precisava disso, mesmo que não o quisesse. E agora estou me sentindo melhor do que nunca. Estou me sentindo mais relaxada, mais apta. Agora eu sinto que jogar tênis de verdade."

Prestes a completar 40 anos, em 17 de junho, Venus tem outro desejo: "Eu gosto de sair e só quero estar no topo de um telhado de um bar com uma champanhe na mão e apenas me divertindo, dançando", afirmou a campeã de Wimbledon em cinco oportunidades e duas vezes do Aberto dos Estados Unidos.

Todos os torneios profissionais de tênis estão suspensos pelo menos até meados de julho por causa da pandemia. O Aberto da França, por exemplo, foi adiado de maio para setembro, enquanto Wimbledon foi cancelado pela primeira vez em 75 anos.