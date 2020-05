Marido de Gabriela Pugliesi cita 'grandes lições' após festa durante pandemia

12/05/2020 | 16:22



Erasmo Viana, marido da influenciadora Gabriela Pugliesi, fez a primeira publicação de seu Instagram na segunda-feira, 11, após a polêmica envolvendo uma festa realizada pelo casal em meio à pandemia do novo coronavírus. No post, o influenciador falou sobre a questão do aprendizado após o caso e disse que, agora, "vida que segue".

"Essa vida é uma incrível oportunidade que temos de aprender, de evoluir e as vezes precisamos dar alguns passos pra trás pra poder seguir em frente", disse Erasmo na publicação. Ele também destacou que é um "eterno aprendiz" e que como qualquer ser humano ainda cometerá muitos erros.

"Cabe a mim transformar os momentos difíceis em grandes lições! E vida que segue", concluiu. Em 27 de abril, dois dias depois da festa, Erasmo chegou a fazer uma publicação em que a única coisa que poderia ser feita no momento era "reconhecer o erro, se redimir e tirar uma lição de toda essa situação".

Ele afirmou que ninguém estava sofrendo mais com toda a polêmica envolvendo a festa do que ele e Gabriela Pugliesi, e pediu desculpas para os seguidores. A influenciadora desativou sua conta no Instagram em 27 de abril, e ainda não retornou para a rede social.

A festa

A polêmica envolvendo a influenciadora ocorreu após Gabriela realizar uma festa em 25 de abril com vários amigos em sua casa, publicando uma série de stories em sua conta no Instagram em que mostrou a celebração.

A influenciadora foi criticada por violar as recomendações de especialistas e organizações da saúde, que recomendam que não sejam feitas festas ou outras aglomerações já que elas facilitam a disseminação do novo coronavírus. Após as críticas Gabriela perdeu diversas parcerias que mantinha com empresas, e suspendeu sua conta no Instagram.