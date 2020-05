Federação Catarinense prevê retorno do futebol até 5 de junho

12/05/2020 | 16:12



Após a liberação dos treinos por parte do governo do Estado de Santa Catarina, há expectativa para a volta do Campeonato Catarinense. Na manhã desta terça-feira, houve uma reunião com o governador Carlos Moisés da Silva em que foi levantada a possibilidade de retorno do futebol até o dia 5 de junho.

Estiveram presentes na reunião os presidentes da Federação Catarinense de Futebol (FCF), Rubens Renato Angelotti, e da Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina (SC Clubes), Francisco Battistotti, e o CEO da SC Clubes, Cláudio Gomes.

Foi definida a criação de um grupo de trabalho com membros do governo e os médicos que elaboraram o protocolo de segurança, liderados por Luis Fernando Funchal, médico do Avaí. A situação da pandemia no estado será analisada diariamente por essa equipe.

"Caso os números relacionados à pandemia não venham a subir, decisões visando a retomada do campeonato poderão ser tomadas. E, dentro desse cenário, é possível que tenhamos a continuidade do Campeonato Catarinense da Série A até o dia 5 de junho", disse a FCF em nota.

O Campeonato Catarinense foi paralisado após as partidas da nona e última rodada da fase de classificação, em 15 de março. Avaí, Brusque, Figueirense, Marcílio Dias, Criciúma, Juventus, Joinville e Chapecoense se garantiram nas quartas de final. Concórdia e Tubarão vão lutar, em jogos de ida e volta, contra o rebaixamento.