Bruna Marquezine desabafa sobre padrões de beleza: - Sempre me cobrei muito

12/05/2020 | 16:11



Bruna Marquezine, que já foi criticada nas redes por conta de uma suposta magreza excessiva, conversou com o jornalista Bruno Astuto em uma live no Instagram na última segunda-feira, dia 11, sobre padrões de beleza e pressão estética e como a terapia a ajudou a superar suas cobranças:

- Eu acredito muito que Deus capacitou profissionais para que aqui nós possamos nos ajudar. A terapia me transformou, transformou de verdade minha vida e minha saúde mental de verdade. Eu passei por um momento delicado.

A atriz comentou sobre a pressão estética que sempre sofreu e que acabou ocasionando problemas de autoestima:

- Toda mulher se sente pressionada pela sociedade para fazer parte de um padrão, para ser assim e assado, e nunca tá bom. Eu sofria muito com isso, eu sempre me cobrei muito. Enfim, foi um momento muito difícil, muito delicado. Eu falo que infelizmente eu recorri a terapia só quando a situação já estava feia, mas felizmente eu recorri à terapia. Foi o que me ajudou a passar por isso. Obviamente minha fé teve um papel importantíssimo. São coisas que se complementam. Eu sou uma pessoa que se descuidar de qualquer um deles, eu caio muito fácil.

Por fim, Bruna falou que a chave da aceitação é o autoconhecimento:

- Eu estou sempre buscando meu autoconhecimento, quanto mais eu me conheço, mais eu sei o meu lugar, a minha missão e meus objetivos. Mas eu sei o que eu vim fazer aqui.