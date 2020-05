Marília Mendonça revela que mandou mensagens bêbadas para o amado, Murilo Huff

12/05/2020 | 16:10



Marília Mendonça mais uma vez mostrou que é gente como a gente. No Twitter, a cantora comentou que estava com um astral bem parecido com o de sua música Bebaça, parceria com a dupla Maiara e Maraisa.

Para quem não sabe, ressaca é o nome do que eu estou hoje, escreveu.

Momentos depois, a artista contou que aprontou uma com o amado, o cantor e compositor Murilo Huff, pai de seu filho Leo.

Mano, eu travei uma conversa com o Murilo ontem, sobre a música banda cover... E ficava voltando, mandando áudio perguntando o que ele acha da música, mandando vídeo, mandando frase da música kkkkkkkkkkkkkkkkk A MESMA MÚSICA, e ele foi tão fofo... Amor, obrigada por aguentar.

Um fã, então, questionou se Marília estava em seu estado natural quando mandou essas mensagens.

Tava beba?

E ela respondeu, na maior sinceridade - e enaltecendo um termo regional.

Nuuuuuuu (quer dizer, nossaaaa em goianês)

Uma figura mesmo, não é?