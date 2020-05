Anitta Dentro da Casinha chega ao Multishow dia 14 de maio com criação, roteiro e direção da cantora

12/05/2020 | 16:10



Anitta vai mostrar muitos talentos no Multishow, às quintas-feiras, às 23hs, a partir da próxima quinta, dia 14. O programa Anitta Dentro da Casinha tem criação, direção, roteiro e operação de câmera feitos pela cantora, que também vai cantar, dançar e atuar na atração.

Estávamos na quarentena, sem fazer nada, e em conversas com o Multishow, que já é minha família, resolvemos criar algo para distrair o pessoal neste momento. Há um mês, decidimos fazer esse programa e, com isso, iniciei uma pequena transformação na minha casa, que será cenário. A atração estará cheia de novidades, está sendo produzida praticamente toda à distância, com várias tecnologias legais, e tudo sob o meu comando. Vai ter música, muitos quadros e interações com o público. Como nós não podemos sair, agora é Anitta Dentro da Casinha, explica ela sobre a criação do programa.

A atração terá seis episódios e contará com quadros de entretenimento, duetos virtuais, e entradas ao vivo.

Tattoo nova na área

Além do programa, Anitta tem outra novidade: uma tatuagem nova, feita em homenagem ao irmão que ela só conheceu em 2019, Felipe.

Ela exibiu o nome dele no braço, abaixo do nome de seu outro irmão mais velho, Renan, e fez um textão no aniversário dele, na última terça-feira, dia 11.

Hoje foi aniversário de um grande presente na minha vida. Ano passado descobri que eu tinha um outro irmão. E, muito diferente do que ele imaginava, meu coração encheu de felicidade. Você não sabe o quanto esperei por você, meu irmão. O quanto sonhei em ter mais um dessa coisa que eu amo tanto que é um irmão.