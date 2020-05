Neonergia cadastra mais 246 mil clientes de baixa renda no programa Tarifa Social

12/05/2020 | 13:54



A Neoenergia informou que cadastrou em abril, voluntariamente, 246 mil clientes no programa de Tarifa Social, ou cerca de 8% dos 2,9 milhões de clientes de baixa renda que têm direito ao benefício. Pela Medida provisória 950/2020, todos os clientes que consomem até 220 kWh terão 100% de isenção de 1º de abril até 30 de junho, devido à redução de renda trazida pelo novo coronavírus (covid-19).

Além do cadastro proativo na Tarifa Social, as quatro distribuidoras atenderam a 32.332 solicitações feitas pelos próprios clientes, em plataformas como o site da Neoenergia e o WhatsApp.

De acordo com a Neoenergia, a inscrição foi realizada pela empresa por meio da consulta ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e representou um aumento de 8,2% no número de consumidores cadastrados no programa nas quatro concessionárias - Coelba (Bahia), Celpe (Pernambuco), Cosern (Rio Grande do Norte) e Elektro (interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul).

"Só na Bahia, em abril, foram cadastrados automaticamente 115 mil clientes. São pessoas inscritas nos programas sociais do governo, que tiveram seu direito garantido sem a necessidade de procurar os nossos atendimentos digitais, sendo esta uma ação importante para este período econômico e de isolamento social ", afirmou em nota o superintendente de processos comerciais da Neoenergia, Leonardo Moura.

Em Pernambuco, a Celpe fez 75.853 inscrições, e no Rio Grande do Norte, a Cosern realizou 36.705. A Elektro credenciou 18.472 consumidores.