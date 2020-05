Luana Piovani relembra lesão séria e desabafa sobre pressão

12/05/2020 | 13:11



Luana Piovani fez um vídeo em seu Instagram em que fala sobre o corpo e relembra situações as quais se arriscou além do limite e acabou se machucando. Além disso, citou sobre perfis na rede social que a fazem pensar mais sobre a pressão que colocamos e as cobranças que sentimos para manter o corpo em um certo padrão.

Primeiro, ela relembrou da lesão que sofreu durante o Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão o qual participou em 2013:

- Limite é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em lidar. Porque é aquela coisa, sempre falaram que ia ser impossível e eu sempre fui lá e consegui. Até que chegou o momento em que eu comecei a não conseguir e comecei a machucar o meu corpo. O meu primeiro grande trauma no meu corpo foi justamente por não respeitar o meu limite. Fazendo Dança dos Famosos, tinha acabado o ensaio e eu não tinha conseguido fazer, completar a coreografia, e eu pedi: por favor, solta a música, só mais uma vez. Mesmo que não estejam gravando, mesmo que já acendam as luzes e tudo. E foi nessa tentativa que eu estourei o joelho e a partir daí o meu corpo todo acabou se desequilibrando de alguma maneira.

Depois, Luana citou a questão da pressão estética:

- Eu fui educada a ter o corpo perfeito, dentro de uma forma tal, dentro de uma medida tal por ser cobrada, por dançar a vida inteira, por ser bonita e ter trabalhado como modelo e ter uma meta sempre a chegar.