Pai de Saulo Poncio diz que filho teve um choque espiritual e volta atrás sobre coronavírus na família: - Fizemos o teste e o de todos deu negativo

O pastor Márcio Poncio, pai de Saulo Poncio, voltou atrás sobre a família ter sido contaminada pelo coronavírus. Depois de afirmar que todos de sua família haviam pego o vírus, ele contou para Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que os membros de sua família tiveram, na realidade, uma virose. Eles realizaram o teste para a Covid-19 e o resultado foi negativo.

- Todos nós entramos em quarentena na nossa casa de Angra, alguns amigos íntimos pediram para se unir conosco, isso infelizmente não passou uma boa imagem. Alguns de nós pegamos uma virose horrível e, diante do momento em que vivemos, tudo acaba virando covid aos olhos da mídia. Enfim, fizemos os testes e o de todos deu negativo para o coronavírus.

Na entrevista, Márcio também falou sobre o comportamento de Saulo Poncio, que logo após o início da quarentena se reconciliou com Gabi Brandt em meio aos rumores de que teria traído a mãe de seu filho Davi.

- Os dois optaram por viverem isso juntos, estão se ajudando, e é bem legal ver essa parceria, a bíblia fala que é bom quando existem dois, pois quando um cai, o outro ajuda a levantar, logo os dois juntos voltarão com tudo e de mãos dadas, disse Márcio.

Saulo, além de se reconciliar com a esposa, também deixou a banda UM44k e se livrou de alguns bens materiais, como uma coleção de tênis:

- O meu filho sentiu que o momento que está vivendo deva ser aplicado exclusivamente a ele próprio, talvez por reconhecer que não estava fazendo bem a si mesmo e nem aos seus fãs. Não é que ele parou com a banda, mas resolveu dar um tempo para se tratar, se cuidar e assim poder passar verdade, alegria e felicidade a todos os seus fãs, esclareceu Márcio.

Sobre a mudança radical no comportamento do filho, que se autointitulou como profeta, Márcio explicou:

- O Saulo teve um choque de realidade no mundo espiritual, as tentações do mundo nos atraem e seduzem, muitos se destroem ao achar que podem fazer tudo. Quando o Saulo subiu ao Monte e atingiu o mundo espiritual, pôde ver de forma clara tudo que estava acontecendo à sua volta e assim mudou totalmente sua vida, entendendo algumas fraquezas existentes nele. Enfim, agora é se refinar, melhorar e seguir em frente de uma forma melhor e mais feliz. (...) O Saulo está passando por uma mudança de valores, enxergando seus excessos, seus apegos e desapegos. Está buscando ser uma pessoa melhor, mais leve e mais simples.