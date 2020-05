Covid- 19 pelo mundo: “o país não para”, diz brasileiro que mora no Japão

Beatriz Ceschim

Do Rota de Férias



12/05/2020 | 12:18



Com 15.847 infectados e 633 mortes, o Japão é um dos países com mais contaminados pelo novo coronavírus no continente asiático. Por conta da sua proximidade com a China, o arquipélago foi um dos primeiros locais a apresentar casos no mundo, com pessoas sintomáticas desde janeiro.

Mesmo com a situação mais estável no país, o governo preferiu estender a quarentena até 31 de maio, para evitar que os residentes façam deslocamentos desnecessários. Além disso, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e o Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiram adiar as Olimpíadas e Paraolimpíadas para 2021. Apesar da polêmica a respeito do mundo, priorizou-se defender a saúde dos japoneses e dos atletas.

Covid-19 pelo mundo: Japão

Arquivo Pessoal Alberto Teruo Shimabuko

O brasileiro Alberto Teruo Shimabuko conta que, por mais que o país esteja passando por dificuldades, a sociedade e o governo têm ajudado a tornar o processo mais simples e tranquilo. “O maior trunfo do Japão é a educação e o respeito entre o povo e os governantes. Houve um pedido para que todos tomassem as devidas precauções, como evitar aglomerações, usar máscaras e lavar bem as mãos. E ele foi devidamente atendido”, comenta.

O imigrante, que mora em Echizen, no estado de Fukui Ken, explica que a propagação do vírus está contida no momento graças às medidas estabelecidas pela administração e do discernimento das pessoas. “A disseminação do vírus está controlada. Como não existe cura, os cidadãos têm a consciência de não deixar que o covid-19 se propague”, complementa Alberto.

Apesar dos novos cuidados de higiene e a extensão da quarentena, o trabalho de Alberto não sofreu graves alterações. O brasileiro trabalha como operador de máquinas e conta que sua fábrica continuou funcionando normalmente. “Ela permaneceu parada por apenas quatro dias”, relata.

Por mais que Alberto não tenha sido tão afetado pela pandemia, a rotina de outros residentes do Japão foi bastante alterada nos últimos dias. Miki Okada, de 37 anos, que mora em Kyoto, na ilha de Honshu, conta que, desde o começo da quarentena, ela e sua família praticamente não saem da porta para fora.

“Nós ficamos em casa todo o tempo. Saímos apenas quando vamos trabalhar”, explica a administradora de vendas. “Posso fazer home office dois dias na semana, mas tenho de ir ao escritório nos outros três”, explica Miki. A japonesa ressalta que trocou o trem pelo carro como meio de transporte para evitar aglomerações nesse momento de crise.

Arquivo Pessoal Miki Okada

Futuro imprevisto e turbulento

Para Alberto, ainda é difícil quais serão as consequências de toda essa situação e como a pandemia afetará o futuro do Japão. A expectativa, porém, é positiva.

“Acho que ainda é cedo para dizer o que mudará depois de todo esse processo. Contudo, o japonês é um povo guerreiro, que está acostumado com tragédias naturais. É um país que não para”, diz.

Já Miki está mais apreensiva em relação ao futuro de Kyoto, sobretudo em relação à educação. “As aulas costumam começar em abril, mas com toda essa situação, o ano letivo deve ser iniciado apenas em setembro”, explica.

Além disso, a japonesa está preocupada em como a pandemia irá mexer com a economia do município. “Kyoto sofrerá muito, já que diversos estabelecimentos dependem de turistas, como hotéis, lojas e restaurantes. Infelizmente, tudo isso afetará muito a região”, finaliza.

Covid-19 pelo mundo: série de entrevistas

O Rota de Férias e o Busca Voluntária estão conversando com pessoas de todo o planeta para saber como o coronavírus está afetando a realidade de suas cidades. Confira os outros capítulos da série:

Capítulo 1: COVID-19 PELO MUNDO: ADVOGADA RELATA O DIA A DIA NA CIDADE DO MÉXICO

Capítulo 2: COVID-19 PELO MUNDO: BRASILEIRA CONTA COMO ESTÁ A VIDA EM SANTIAGO

Capítulo 3: COVID-19 PELO MUNDO: “ESTAMOS MELHORANDO AOS POUCOS”, DIZ MORADOR DE BRÉSCIA

Capítulo 4: COVID-19 PELO MUNDO: AMERICANOS CONTAM COMO ESTÁ A VIDA EM DENVER

Capítulo 5: COVID-19 PELO MUNDO: BRASILEIRO FALA SOBRE A QUARENTENA NO CANADÁ

Capítulo 6: COVID-19 PELO MUNDO: ESTUDANTE VISLUMBRA CAOS NO MÉXICO PÓS-PANDEMIA

Capítulo 7: COVID-19 PELO MUNDO: “MUITOS NEGÓCIOS JÁ FALIRAM”, DIZ BRASILEIRA QUE VIVE EM NOVA YORK

Capítulo 8: COVID-19 PELO MUNDO: INFLUENCIADORES DE ORLANDO FALAM SOBRE OS IMPACTOS DA PANDEMIA

Capítulo 9: COVID-19 PELO MUNDO: “AS COISAS ESTÃO MELHORANDO AOS POUCOS”, DIZ ESPANHOLA

Capítulo 10: COVID-19 PELO MUNDO: ENFERMEIRA FALA SOBRE O DIA A DIA NA ALEMANHA

Capítulo 11: COVID-19 PELO MUNDO: “A SOCIEDADE AQUI ESTÁ UNIDA”, DIZ MORADORA DE AMSTERDÃ

Capítulo 12: COVID-19 PELO MUNDO: “APLAUDIMOS OS HOSPITAIS TODOS OS DIAS”, DIZ BRASILEIRO QUE MORA EM PARIS

Capítulo 13: COVID-19 PELO MUNDO: “CENÁRIO AQUI ESTÁ RUIM”, DIZ MORADORA DE ABU DHABI

Capítulo 14: COVID-19 PELO MUNDO: O DIA A DIA DA ESLOVÊNIA EM MEIO À PANDEMIA