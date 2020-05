Equipamentos e programas culturais seguem em atividades remotas

Do Diário do Grande ABC



12/05/2020 | 12:10



As atividades culturais de São Caetano não estão suspensas em razão da pandemia. Funcionam de forma remota. Isso porque a Secretaria de Cultura, a Fundação das Artes e a Fundação Pró-Memória têm trabalhado para viabilizar ferramentas que se adequem a nova realidade estabelecida.

Em reunião online com o Concult (Conselho Municipal de Políticas Culturais), realizada ontem (11/5), os representantes dos Entes Públicos apresentaram um balanço com todas as providências e ações que estão sendo tomadas durante esse período.

A Casa do Artesão, espaço que vende a produção dos artesãos da região, e a Feira de Artesanato continuam fechadas, em cumprimento ao Decreto Municipal, mas para as compras e vendas de itens de maneira online foi disponibilizado um aplicativo trazido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação.

A Escola Municipal de Bailado Laura Thomé está mantendo a oferta dos cursos de ballet clássico por meio de plataforma online. As aulas são feitas remotamente, com alunos e professores em contato semanalmente.

O Programa Bandas e Fanfarras também está em atividade. Os alunos acessam o Google Classroom e têm aulas diretamente com seu professor, seja ele do Corpo Musical ou do Corpo Coreográfico. A BAMASCS, Banda Marcial Municipal, também está funcionando remotamente. Os alunos assistem aulas, gravam vídeos, respondem questionários e tem toda a devolutiva do seu professor. Com essa continuidade, 30 profissionais continuam recebendo seus pagamentos em dia, além de proporcionar aos alunos conhecimento e entretenimento sem saírem de suas casas.

As Oficinas Culturais, normalmente realizadas na Estação Cultura e nos CISEs, darão início ao projeto Cultura Conectada. Os oficineiros estão há quinze dias produzindo material que serão divulgados gratuitamente por meio da plataforma “Mapa Cultural” de São Caetano do Sul. Neste projeto, mais 33 profissionais continuam com os seus pagamentos em dia, podendo em breve ser estendido para mais 23 profissionais da cultura, residentes em São Caetano do Sul, ampliando as oportunidades de geração de renda.

O presidente da Fundação Pró-Memória, Charly Farid Cury, informou que a FPM também está respeitando todas as recomendações estabelecidas, permanecendo com seus espaços expositivos fechados, porém, o acervo virtual pode ser acessado tanto no site quanto no Facebook da instituição. Os expositores também estão gravando vídeos explicando cada obra. A revista Raízes também continua sendo produzida normalmente. A equipe tem participado de diversas reuniões on-line para seguir com o planejamento anual.

A diretora da Fundação das Artes de São Caetano, Ana Paula Demambro, informou que, desde o início da crise, instituiu um Comitê de Providências em relação ao impacto da pandemia. Esse Comitê tem realizado muitas atividades, como o aumento de ferramentas de comunicação, a fim de sanar dúvidas de alunos, professores e comunidade. Além disso, após a apresentação de um projeto de lei ao Executivo Municipal, o qual foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, a Fundação implementou um pacote de descontos e refinanciamento das mensalidades. A instituição ainda está em comemoração pelos seus 52 anos, que segue com uma série de atividades remotas. Em abril, seria entregue a segunda unidade da FASCS, no bairro Santa Paula, mas devido a todo o ocorrido não foi possível.

O Conselho de Cultura e a Secretaria de Cultura estudam a possibilidade de viabilizar um edital de apoio aos artistas afetados por essa pandemia.

O secretário de Cultura, João Manoel da Costa Neto, avalia que, mesmo com as impossibilidades de realização de eventos e manifestações culturais de forma presencial, os Entes Públicos da área da Cultura de São Caetano não têm poupado esforços tanto para continuar o acesso às práticas culturais para o público da cidade, bem como para que os profissionais da classe artística possam se adaptar e realizar suas atividades contribuindo com a geração de renda.