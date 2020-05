Kelly Key revela câncer de pele e dá detalhes: - Vou ganhar uma cicatriz maior

12/05/2020 | 12:11



Kelly Key usou o Stories de seu Instagram nessa terça-feira, dia 12, para anunciar que irá fazer mais um retirada de um câncer de pele que descobriu no final do ano passado. Em uma série de vídeos, a cantora explicou o seguinte:

- Eu marquei o treino mais cedo porque hoje eu preciso ir na clínica de dermatologia para fazer uma microcirurgia. Eu já estou para falar isso para vocês há muito tempo, mas tô enrolando. No final do ano passado eu descobri um câncer de pele e fiz a retirada dele. Isso foi quando eu estava em Portugal, no ano passado, e aí eu falei: ah, quando eu voltar eu tiro o resto e aí eu tirei, disse, mostrando que é na região em cima de sua boca.

Em seguida, explicou:

- A gente tirou e aí pediram para tirar um pouco mais. Junto com esse pouco mais a gente tirou outras pintas que ela suspeitava, contou, afirmando que tirou uma no peito, outra na região do rosto e outra nas costas, descobrindo que a maioria era pré-cancerígenas.

A da boca, a qual passará pela microcirurgia, Kelly Key informou:

- Hoje é o dia. Eu vou tirar um pouco mais, só que aí eu vou ganhar uma cicatriz maior. É mais para deixar vocês avisados porque eu vou ter um curativo.

Ela ainda prometeu aos seus seguidores fazer um vídeo mais explicativo para falar sobre o assunto, que é bem importante.