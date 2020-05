Andy Serkis afirma que novo filme de Batman será mais sombrio do que os fãs estão acostumados

12/05/2020 | 12:10



Quem acompanhou as primeiras imagens do filme The Batman deve ter percebido que a produção parece contar com um visual mais dark que o de costume, mesmo para o Cavaleiro das Trevas. Agora, Andy Serkis parece ter confirmado essa suspeita levantada pelos fãs.

Em entrevista para a LADbible, o novo intérprete do mordomo Alfred foi questionado se o longa seria mais sombrio do que os fãs estavam acostumados a ver por conta das adaptações cinematográficas anteriores, e deu a entender que a resposta é sim:

- Eu diria que isso não está longe da verdade. [The Batman] é muito sobre a conexão emocional entre Alfred e Bruce. Isso é realmente o centro da produção. E é um roteiro realmente requintado que Matt [Reeves] escreveu.

O ator ainda falou sobre a admiração que sente por Michael Caine, que viveu o icônico mordomo na trilogia O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan:

- Ele foi fantástico. O Alfred dele era lendário, eu realmente não conseguiria fazer nada igual. Você encontra por si mesmo. É como interpretar esses papéis icônicos em Shakespeare, você volta, os revisita e precisa criar o seu próprio personagem, e ver como ele se conecta a você e ao seu diagrama pessoal de Venn.

A estreia do filme estrelado por Robert Pattinson estava prevista para 25 de junho de 2021, mas o The Hollywood Reporter afirma que, por conta da pandemia, o longa só deve chegar aos cinemas no dia 1º de outubro do mesmo ano.