Karina Bacchi pausa tratamentos para nova gravidez por conta da pandemia: Bebê a bordo? Ainda não...

12/05/2020 | 12:10



Karina Bacchi é mamãe de Enrico, que foi gerado por meio de fertilização in vitro! Pouco tempo depois, ela começou a se relacionar com Amaury Nunes, que hoje é seu marido, e um pai para o seu filho. Desde então, o casal não esconde que quer aumentar logo a família e tem registrado, por meio das redes sociais, como está o processo.

Porém, com a pandemia do novo coronavírus, alguns planos foram adiados. A própria apresentadora, que já pensou também em adotar, falou sobre o assunto em um post em seu Instagram. Junto com um álbum que traz duas fotos suas - uma simulando uma barriga de gravidez e a outra mostrando que está em forma - ela escreveu o seguinte:

Bebê a bordo? Ainda não... Quais planos você teve que adiar por conta da pandemia? Por aqui pausamos os tratamentos pra nova fertilização (FIV) por enquanto... mas o desejo ainda permanece e seguimos com fé. Desejamos que logo tudo passe e que todos vocês também possam colocar em prática alguns sonhos e objetivos que tiveram que ser pausados... Eu acredito no tempo de Deus, eu acredito que tudo vai melhorar.

Uma seguidora ainda quis saber se Karina tentaria novamente a fertilização fora do Brasil, como aconteceu com Enrico, que nasceu em Miami, nos Estados Unidos. Mas a apresentadora disse que essa nova gravidez será por aqui mesmo!