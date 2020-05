Após dizer que pode abandonar a carreira, Eduardo Costa coloca mansão à venda por 11 milhões de reais e Ivy Moraes desmente affair com cantor

12/05/2020 | 12:11



Eduardo Costa pode estar de mudança em breve! Segundo o colunista Leo Dias, o cantor sertanejo, que recentemente declarou que podia abandonar a carreira na música em meio às recentes polêmicas que se envolveu, colocou a mansão onde mora na Pampulha, região nobre de Belo Horizonte, à venda por 11 milhões e 900 mil reais.

A propriedade de 820 metros quadrados possui quatro suítes, duas demi suítes, três hidromassagens, quatro closets, duas salas, três varandas e 20 vagas na garagem.

A intenção dele é vender esta casa e mudar para uma maior. Ele continuará em Belo Horizonte, declarou um representante do cantor para o colunista. O imóvel estaria à venda desde meados desde abril de 2019.

Romance

O nome de Eduardo Costa também veio à tona em bate-papo de Luciana Gimenez com a ex-participante do BBB20, Ivy Moraes. A modelo esclareceu os rumores de que teria se relacionado com o sertanejo, desmentindo ter ficado com ele:

- Isso foi uma das inverdades criadas a meu respeito. Admiro o trabalho dele. Ele sempre me tratou com carinho, mas nos encontramos somente uma vez na vida, há muitos anos, em um show dele em São Paulo. Eu estava com o Rogério, meu atual marido, e ele nos convidou para entrar no camarim. Ele, inclusive, estava com a Lola, namorada dele na época, e depois disso eu nunca mais o vi.