Sthefany Brito se emociona ao falar sobre primeira gravidez e revela: - Eu já me sentia mãe

12/05/2020 | 11:10



Sthefany Brito anunciou a sua primeira gravidez ao lado do marido, Igor Raschkovsky, com quem retomou o relacionamento recentemente! Após revelar a novidade, ela usou o Stories de seu Instagram para falar pela primeira vez sobre o assunto e, claro, ficou bem emocionada!

- Gente, que vontade de gritar! Ai que sonho, que delícia poder dividir esse momento com vocês! Eu estava muito ansiosa para poder contar e dividir a melhor notícia que eu já recebi em toda a minha vida! A sensação que eu tô é de estar flutuando, de tão feliz. Estamos muito felizes, a nossa família vai crescer!

A atriz da Record ainda continua:

- Eu estava muito ansiosa para dividir esse momento com vocês. É o momento mais lindo que eu já vi em toda a minha vida, o momento mais esperado. Eu nunca escondi que o maior desejo da minha vida era ser mãe, era ter um filho, construir a minha família. Eu tenho um exemplo de família tão lindo, de pais separados e de pais tão unidos. Não tem regras, família é amor.

A ex de Alexandre Pato ainda cita que, por ter quatro cachorros, ela já se sentia mãe:

- Eu já me sentia mãe! Tenho quatro filhos, porque mãe de pet é mãe, sim! É óbvio que é outra demanda, é óbvio que é outro tipo de atenção, outro tipo de dedicação, não vou nem entrar nessa questão, chega a ser ignorância. Mas mãe de pet é mãe, sim, tá? Ponto final. Eu só acho que a gente não tem o direito - ninguém tem o direito - de dizer o que o outro é ou que tem que ser ou deixa de ser. Se você não se sente mãe de pet, tem todo o direito do planeta Terra. Agora, dizer que ninguém é mãe de pet, que não existe mãe de pet, não. Você não tem o direito de fazer isso, afinal, você não tá no lugar do outro pra saber o que ele sente ou não. Enfim, somos mãe de pet, já sou mãe há muito tempo, ganhava flores no Dia das Mães, concluiu.