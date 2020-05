Obituário - 12 de maio de 2020

Ademir Medici

12/05/2020 | 10:50



Terça-feira, 12 de maio de 2020

SANTO ANDRÉ

Márcia Vieira Brandão, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 7, em Ribeirão Pires. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 9 de maio

Fátima da Silva Santos, 59. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 9, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adilson Pereira dos Santos, 53. Natural de Mandaguaçu (PR). Residia no Parque Miami, em Santo André. Pintor. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 10 de maio

Aparício Cândido Branco, 93. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Paschoal Guaracho, 90. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Mocayo Pascoal, 90. Natural de Sorocaba (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nicola Gaeta Netto, 89. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dorival Pizzo, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santana, em São Paulo (SP). Dia 10, em Santo André. Contador. Dia 10. Crematório Vila Alpina.

Luiza Comparini Dias, 83. Natural de Franca (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Toyoko Fujimura Yokomi, 83. Natural de Marília (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Maria do Carmo Gomes Pequeno, 82. Natural de Campina Grande (PB). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Cavalcante, 79. Natural de Jaguaribe (CE). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Agricultor. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonardo de Marchi, 72. Natural de Tanabi (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josué Batista dos Santos, 71. Natural de Lutécia (SP). Residia no Jardim Clube de Campo, em Santo André. Metalúrgico. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Antonia dos Santos, 71. Natural de Getulina (SP). Residia no Parque dos Bancários, em São Paulo (SP). Dia 10, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Antonio Zanirato, 71. Natural de Arapongas (PR). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Julia do Nascimento, 71. Natural de Limoeiro (PE). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edilucia Teixeira Moreira, 65. Natural de Itaporã (MS). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Bernardino dos Santos Junior, 40. Natural de Itabuna (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Ajudante geral. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, dia 8 de maio

Maria Deolinda da Silva, 70. Natural de Lençóis Paulista (SP). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério do Baeta.



São Bernardo, sábado, dia 9 de maio

Maria Morais da Silva, 94. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Manoel Macedo da Silva, 92. Natural de Candeau (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Beatriz de Sá Sousa, 87. Natural de Panelas (PE). Residia em São Paulo (SP). Dia 9, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Antonio Alves Teixeira, 87. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Sebastião Cordeiro Filho, 84. Natural de São Carlos (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Jair Pereira da Silva, 84. Natural de Manhuaçu (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Nelson Pedroso, 82. Natural de Guarantã (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Maria Socorro Gomes Nobre, 81. Natural de Senador Pompeu (CE). Residia no Jardim Ipanema, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Antonio Ribeiro da França Neto, 75. Natural de Gandu (BA). Residia na Vila Netuno, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério do Baeta.

Benedito Crispim de Lima, 74. Natural de Porecatu (PR). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Antonio Tomaz de Oliveira, 70. Natural de Brejo da Madre de Deus (PE). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Benedita Silva, 70. Natural de Santa Rosa de Viterbo (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Djalma Lopes Dias, 64. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Sebastião Lino Ferreira, 61. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Paulo Kazuo Gondo, 60. Natural de Angra dos Reis (RJ). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Cintia Keila de Menezes, 38. Natural de Natal (RN). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Laerte Mecenero, 72. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 9. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Sonia Regina Salante, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Paula.

Arnaldo Hideki Onuki, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Carlos Aurélio Ferreira, 55. Natural de Delmiro Gouveia (AL). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 6. Cemitério das Saudades, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sábado, dia 9 de maio

Alfredo Gonçalves das Faias, 94. Residia no Jardim Santo Elias, em São Paulo (SP). Dia 9. Cemitério Municipal.

Salvatora Vilella Ruedas, 82. Natural da Itália. Residia no Jardim Patente, distrito do Sacomã, em São Paulo (SP). Dia 9, em Mauá. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria da Conceição Santos, 72. Natural de Ibicaraí (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Severino Deodato da Silva, 69. Natural de Correntes (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Iranilda Souza da Silva, 53. Natural de Cipó (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Antonio Marcos Pereira da Silva, 46. Natural de Centenário do Sul (PR). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Valdenice Maria de Souza, 40. Natural de Palmares (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Marcos Ferreira de Paula, 40. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Cemitério Municipal.

Angélica de Lima Silva, 26. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no Jardim Mombae, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 10 de maio

Francisco Macario de Lima, 82. Natural de Paulo Jacinto (AL). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

João Carlos Sinto, 66. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, sábado, dia 9 de maio

Evandro Vanderlei da Fonseca, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Antonio da Silva Santos, 59. Natural de Teofilândia (BA). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Dionísio Gomes, 51. Natural de Aliança (AL). Residia no Jardim Elizabeth, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Mauá, domingo, dia 10 de maio

Joaquim Dias de Faria, 88. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Simão dos Santos, 86. Natural de Santa Branca (SP). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Mário da Silva, 84. Natural de Borebi (SP). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.

Luiz Carlos de Carvalho, 71. Natural de Curvelo (MG). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.

João Pinto Ramiro, 68. Natural de Engenheiro Beltrão (PR). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lidia.

Josuel José dos Santos, 57. Natural de Ribeirão (PE). Sidia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Edward dos Santos Filho, 74. Natural de Santos (SP). REsidia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 10, em Mauá. Vale dos Pinheirais.

Ermírio José de Lira, 73. Natural de Macaparana (PE). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 10, em Mauá. Cemitério São José.

Almiro Alves, 73. Natural de Teixeiras (MG). Residia no Bosque Santana, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Amélia Aparecida Pereira, 67. Natural de Bilac (SP). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Gilson Aparecido Ferreira do Nascimento, 52. Natural de Mauá. Residia no Jardim Lusitano, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Jeremias dos Santos, 55. Natural de Caçapava (SP). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Celso Roberto da Rocha, 48. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Boa Vista, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.