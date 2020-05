Combate à covid-19: Nissan evita fazer previsões, mas diz já sentir os impactos da crise

Leo Alves

12/05/2020



10ª colocada dentre as marcas no ranking de vendas em 2020, segundo dados da Fenabrave, a Nissan tinha tinha uma perspectiva de renovação para este ano. A nova geração do Versa já estava confirmada e era uma das apostas da empresa para crescer ainda mais nas vendas. Embora o modelo siga garantido para este ano, a crise ocasionada pela covid-19 pode evitar o crescimento desejado pela empresa, além de ter causado inúmeras incertezas em todo o setor.

Para compreender a empresa tem visto o cenário atual, o Garagem360 encaminhou algumas perguntas para a Nissan. Confira a seguir o posicionamento da companhia japonesa.

Combate à covid-19: Nissan

Com a pandemia se estendo por mais alguns meses, qual a perspectiva para o mercado?

No momento, estamos focando a estratégia na geração de alternativas que primeiro garantam a estabilidade e a segurança de nossos funcionários, familiares e comunidade em geral (clientes, fornecedores, revendedores etc.), assegurando a continuidade de nossas operações. Atualmente, preferimos evitar especulações sobre esse assunto, pois estamos em um cenário em que as ações a seguir ainda não são claras internacionalmente. Cada mercado apresenta situações particulares, portanto, devemos estudá-las e considerar seu impacto em nível local e global.

Quais medidas estão sendo tomadas para contornar essa situação?

A Nissan, como a maioria das empresas do Brasil, está sendo afetada como consequência do impacto econômico geral da rápida evolução da pandemia de covid-19. Por esse motivo, como uma das medidas a empresa decidiu adotar a suspensão temporária do contrato de trabalho, para os funcionários da produção e outras áreas, e a redução proporcional da jornada de trabalho e salário, no caso da maioria dos colaboradores de outras áreas da empresa. Ambas as ações seguem as medidas inseridas no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, criado pelo Governo Federal, e ajudam a minimizar o impacto nos negócios, sustentar os empregos e gerenciar as atividades diante da retração do mercado. Elas entraram em vigor no dia 22 de abril e seguem até 21 de maio.

Como o atual isolamento social pode impactar os próximos lançamentos da marca? Qual será a estratégia adotada? A pandemia pode impactar o desenvolvimento de tecnologias futuras, como a de carros autônomos e as pesquisas de combustíveis alternativos?

Atualmente, preferimos evitar especulações sobre esse assunto, pois estamos em um cenário em que as ações a seguir ainda não são claras internacionalmente. Cada mercado apresenta situações particulares, portanto, devemos estudá-las e considerar seu impacto em nível local e global.

Como está sendo feito o trabalho para atender as necessidades dos clientes em meio a pandemia, como assistência, revisões e garantias dos veículos?

Seguindo os esforços para conter a proliferação da pandemia de covid-19, assim como garantir a satisfação de nossos clientes neste momento delicado, a Nissan do Brasil flexibilizou, de maneira temporária, o serviço de manutenção dos veículos dos clientes que não estarão disponíveis para comparecer diretamente nas instalações das concessionárias Nissan. Como uma alternativa aos clientes que precisam ou querem comprar carro nesse momento, a Nissan reforçou seu programa de vendas online, 100% digital, o “Nissan Num Click”, no qual o cliente pode escolher e comprar seu veículo direto da sua casa.

