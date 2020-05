Vídeo: atração na Flórida faz todo mundo voar a 160 km/h

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



12/05/2020 | 09:48



A cidade de Kissimmee, na Flórida, é muito conhecida por abrigar casas de aluguel para quem deseja conhecer os parques de diversão da vizinha Orlando. Engana-se, porém, quem pensa que a região não tem atrações para quem deseja descarregar adrenalina.

Em Old Town Kissimmee, o centro antigo do pedaço, há uma espécie de parque de diversões chamado Slingshot-Vomatron. Na verdade, trata-se de um espaço com dois brinquedos radicais. Veja se você teria coragem de encarar.

Slingshot em Kissimmee

O Slingshot é um estilingue humano em que até duas pessoas por vez são catapultadas para o alto numa velocidade de cerca de 160 km/h. No ponto máximo da brincadeira, os participantes chegam a 100 metros de altura.

Vomatron em Kissimmee

O Vomatron, por sua vez, é uma espécie de hélice gigante com assentos em cada extremidade. Os braços da engenhoca, alimentados por dois motores, giram verticalmente atingindo até 120 km/h. No ponto máximo, atingem 70 metros de altura.

A atração é inspirada nas cápsulas de rotação que emitem força G usadas no treinamento de astronautas. Confira no vídeo.