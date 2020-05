Marido de Gabriela Pugliesi faz primeiro post após festa polêmica durante a quarentena e ganha apoio de marido de Mari Gonzalez

12/05/2020 | 08:10



Erasmo Viana, marido de Gabriela Pugliesi, fez sua primeira publicação no Instagram após a polêmica festa em que o casal deu na casa onde mora, em São Paulo, no dia 25 de abril, em plena quarentena - imposta devido à pandemia do novo coronavírus.

Os influenciadores digitais haviam deixado a rede social depois da repercussão negativa do evento, que teria sido feito em comemoração ao retorno da influencer Mari Gonzalez, depois que ela saiu do BBB20. A polêmica custou alguns contratos à influencer e a outros convidados, como Mari Saad.

Erasmo já tinha reativado sua conta na rede social no dia 6 de abril, no entanto, não havia feito nenhuma publicação até então. Ele optou por publicar um clique de si mesmo, em preto e branco, em que aparece sentado, de costas, em uma paisagem praiana.

Essa vida é uma incrível oportunidade que temos de aprender, de evoluir e às vezes precisamos dar alguns passos para trás para poder seguir em frente. Sou um eterno aprendiz e como ser humano ainda vou errar bastante. Cabe a mim transformar os momentos difíceis em grandes lições. E vida que segue..., escreveu na legenda da foto, na última segunda-feira, dia 11.

Ele ainda publicou uma uma citação do psiquiatra austríaco Viktor Frankl: Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se, diz a mensagem.

A postagem já conta com mais de 40 mil curtidas, além de dois mil comentários de fãs e amigos famosos do influenciador, como Jonas, ex-BBB e marido de Mari Gonzalez. Em apoio ao amigo, ele escreveu: É isso!

Pugliesi, que já havia sido contaminada pelo coronavírus e também foi criticada por romantizar a doença, se mantém distante do Instagram por enquanto. Depois de tantas críticas, mesmo pedindo desculpas pelo comportamento, a influenciadora viu o número de seguidores cair pouco a pouco, assim como diversos contratos com marcas famosas, que anunciaram o rompimento da parceria com a influenciadora. Em meio à situação caótica, ela preferiu desativar a rede social no dia 27 de abril.