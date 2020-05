Via Varejo planeja aumento de capital

Yara Ferraz

Diário do Grande ABC



11/05/2020 | 23:59



A Via Varejo, empresa sediada em São Caetano e dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio, pretende ofertar ações para aumentar o capital de giro líquido, que atualmente está negativo. A empresa, que divulga os resultados financeiros do primeiro trimestre deste ano amanhã, deve buscar cerca de R$ 5 bilhões com a disponibilização de papéis.

Segundo informações antecipadas pelo jornal Valor Econômico, o follow-on (oferta de uma parte de ações para levantar caixa feita por empresas que já possuem capital aberto) pode acontecer em cerca de 15 dias. A empresa já estaria entrando em contato com instituições financeiras para fechar os organizadores da operação.

Em fato relevante divulgado pela Via Varejo na sexta-feira, a companhia confirma que está atualmente avaliando a possibilidade de lançamento de “uma oferta subsequente primária de ações. No entanto, não há, nesta data, decisão quanto ao lançamento dessa possível oferta, bem como de seus eventuais termos. A companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer atualizações relevantes relativas ao assunto aqui tratado”, informou no documento.

No última sexta-feira, as ações da empresa tiveram desvalorização de 9% – a maior queda da Ibovespa. Ontem, fecharam 0,34% positivas, valendo R$ 8,88.

De acordo com o economista da Messem Investimentos Gustavo Bertotti, o mercado se antecipou a uma possível oferta de ações. “O que acontece neste processo é que ela vai fazer uma oferta de venda por um preço um pouco menor do que está no mercado. Não faz sentido vender mais caro, então o mercado já se antecipou e por isso na sexta-feira as ações fecharam em queda”, disse. O especialista afirmou que é um processo normal a empresa fazer esse tipo de operação para reforçar o caixa. “Ou ela disponibiliza parte do capital ou contrai dívida. A primeira opção é melhor.”

O capital de giro líquido da Via Varejo, com base nos números de 2019, está negativo em R$ 3,28 bilhões (resultado do ativo menos o passivo circulante). Já o valor de mercado da empresa está em R$ 11,54 bilhões. Questionada pelo Diário, a companhia informou que está em período de silêncio.