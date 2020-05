São Caetano terá site para conectar vendedor e cliente

Raphael Rocha

Diário do Grande ABC



11/05/2020



A Prefeitura de São Caetano vai criar um canal virtual entre médias e pequenas empresas da cidade com os moradores na tentativa de fomentar o comércio municipal em meio à pandemia do novo coronavírus.

Ontem, a administração de José Auricchio Júnior (PSDB) publicou edital de chamamento para contratar empresa que ficará responsável pela criação de plataforma digital para essa ponte. A estimativa é a de que em 30 dias o programa final esteja à disposição.

O conceito adotado pelo governo é o de market place, no qual o site fica responsável por divulgar produtos e por gerenciar a operação financeira da compra de determinado item. O anúncio e o envio ficam sob responsabilidade do produtor, que não pagará para apresentar sua mercadoria. Essa metodologia é utilizada por grandes redes, como a Amazon e a B2W, que gerencia as marcas Americanas.com, Shoptime e Submarino.

“Diante da atual situação, os pequenos e médios empresários têm muita dificuldade de inserção no mercado porque as transações têm sido feitas quase que exclusivamente por meio digital. Ter os produtos à disposição no meio digital é algo fundamental, importante. Mas a maioria dos MEIs (Microempreendedores Individuais) não possui esse canal on-line de forma abrangente, com bom tráfego (de internautas). É isso que pretendemos oferecer”, discorreu o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação, Fernando Trincado Simon.

O projeto inicialmente está denominado Compre das Pequenas Empresas Locais. Segundo Trincado, São Caetano tem 31 mil empresas, sendo 9.200 MEIs, público-alvo da proposta.

O secretário projetou que o programa, embora iniciado durante a pandemia do novo coronavírus, será permanente, até porque a disseminação da Covid-19 pelo mundo trouxe reflexos disruptivos no modo como o vendedor chega e negocia com seu cliente.

“Essa plataforma não é algo pontual, é estruturante. Vai continuar, se perpetuar, crescer. Vai educar, de certa forma, o pequeno e médio empresários a se digitalizar, a entrar de vez no mundo de vendas on-line”, disse.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem feito outras duas ações para socorrer os MEIs de São Caetano:auxílio para acesso de linhas de crédito em instituições financeiras públicas e privadas e capacitação do modelo de negócios, com suporte do Sebrae-SP. “Temos conseguido atrair mais gente do que nos cursos presenciais. É um fator extremamente positivo.”