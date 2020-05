Escolas técnicas da região vão produzir desinfetante

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



12/05/2020



As Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) de Santo André e Rio Grande da Serra começaram a produzir desinfetante e outros produtos de limpeza, que serão doados para comunidades das duas cidades e utilizados nas próprias unidades. A iniciativa é um esforço no enfrentamento à Covid-19.



Diretora da Etec Júlio de Mesquita, em Santo André, Samara Lefcadito Alvares explicou que todas as escolas estaduais estão trabalhando, seja produzindo materiais de limpeza, seja fabricando máscaras. “A professora Margarete, de Rio Grande da Serra, me procurou e sugeriu que a gente utilizasse nossos laboratórios para esse fim (produzir desinfetantes)”, relatou. A unidade Júlio de Mesquita oferta o curso técnico em química.



Samara relatou que houve mobilização entre professores para aquisição de matéria-prima e embalagens para a produção inicial. “Conseguimos juntar forças para fazer isso acontecer e esperamos por parcerias com empresas para que a gente também possa produzir água sanitária e álcool gel”, relatou.



Diretora da Etec Rio Grande da Serra, Margarete dos Santos relatou que já há contato com o Fundo Social da cidade para a destinação das doações, que também devem contemplar familiares dos alunos. “Inicialmente, apenas os professores estão trabalhando na produção, mas podemos também incluir os estudantes. Estamos juntando forças entre as Etecs para que possamos conscientizar mais pessoas e promover de forma conjunta as duas unidades de ensino”, pontuou.

Coordenadora de projetos na área de química do Centro Paula Souza, autarquia estadual que administra as Etecs e Fatecs (Faculdade de Tecnologia), Denise Moreira Santos destacou que a iniciativa foi das escolas e que há grande preocupação e cuidado com a qualidade dos produtos. “Temos os responsáveis técnicos e podemos produzir, além do desinfetante, detergentes, água sanitária e álcool gel”, pontuou.



Empresários interessados em doar as matérias-primas podem entrar em contato pelo e-mail alessandra.amorim01@etec.sp.gov.br.



Em todo do Estado, Etecs e Fatecs já produziram mais de 1,5 tonelada de álcool gel e 120 litros de material de limpeza para hospitais, casas de repouso e entidades sociais. Estão sendo produzidos mais 800 quilos de álcool e 150 litros de sabão líquido para serem doados nos próximos dias.