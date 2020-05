Cada vez mais perto

Do Diário do Grande ABC



O noticiário sobre as mortes provocadas pela Covid-19 aos poucos vai sendo mesclado com informações de políticos que se aproveitam da pandemia para, triste Brasil!, locupletarem-se. O primeiro episódio, que terminou em prisão de ex-subsecretário de Estado da Saúde por suspeita de corrupção na compra de respiradores, ocorreu na quinta-feira, no Rio de Janeiro. Nesta semana, a notícia chega mais perto, já no Estado de São Paulo, com busca e apreensão realizadas na Secretaria de Administração de Ribeirão Preto, no Interior, onde a PF (Polícia Federal) investiga fraude no aluguel de ambulâncias para o enfrentamento do novo coronavírus.

Apuração do Ministério Público Federal e da Câmara de Ribeirão Preto levantou suspeitas de que a administração do prefeito Duarte Nogueira (PSDB) tenha favorecido a empresa SOS Assistência Médica Familiar no contrato para o aluguel de quatro ambulâncias. O negócio de R$ 1,1 milhão começou a despertar a atenção porque firma concorrente acabou desabilitada pelo governo apesar de ter garantido que executaria o mesmo serviço pela metade do valor pago à vencedora.

Diante da situação endêmica da corrupção no Brasil, doença que perdura há 520 anos sem que se tenha encontrado nenhuma vacina eficaz, este Diário vê com bons olhos as iniciativas dos prefeitos tucanos Paulo Serra e José Auricchio Júnior, de Santo André e São Caetano, respectivamente, de criarem grupos para acompanhamento dos gastos de dinheiro público com as políticas municipais de combate à disseminação do novo coronavírus. É preciso evitar que episódios tão comuns em outras localidades cheguem ao Grande ABC. Esteja certa a sociedade de que este jornal, revitalizado aos 62 anos de circulação ininterrupta, completados ontem, vai estar atento aos mínimos desvios, pronto a apontá-los.

Não há como ser diferente. Está constatado que, no Brasil, a epidemia da Covid-19, que impactou de forma colossal o cotidiano, a economia e a saúde da população, só não é capaz de inibir a corrupção – mal tão nocivo quanto o novo coronavírus.