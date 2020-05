Teflon de Bolsonaro nas redes sociais

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



12/05/2020 | 00:01



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é um defensor da retomada da atividade econômica no País, contestando as medidas adotadas por Estados e municípios para conter o avanço do novo coronavírus. Como sua postura é divergente da OMS (Organização Mundial de Saúde), tem recebido críticas de diversas autoridades políticas. No começo da crise, os questionamentos à postura do presidente eram recorrentes entre os principais políticos do Grande ABC. Porém, como Bolsonaro é muito forte nas redes sociais, as críticas disparadas ao chefe da Nação têm se revertido contra quem as profere. Assim, os mesmos políticos que vociferavam contra Bolsonaro tiveram de recuar nos ataques.

Composição

Com a iminente posse de Anderson Benevides (Avante) como vereador de Ribeirão Pires, a Câmara local terá uma composição no mínimo inusitada: haverá parentes dos três últimos prefeitos da cidade em cadeiras no Parlamento. Filho do ex-prefeito Clóvis Volpi (PL), Guto Volpi (PL) recentemente herdou vaga após morte de João Lessa (PSDB). Rato Teixeira (PTB), sobrinho do atual prefeito, Adler Kiko Teixeira (PSB), está desde o início da legislatura e hoje preside a Câmara. Sobrinho do ex-chefe do Executivo Saulo Benevides (Avante), Anderson era suplente de Gê do Aliança (Podemos), que morreu na sexta-feira.

Ribeirão Preto – 1

A PF (Polícia Federal) de Ribeirão Preto realizou ontem busca de documentos na Secretaria de Administração de Ribeirão Preto em meio a uma investigação sobre licitações para aluguel de ambulâncias na administração local, de Duarte Nogueira (PSDB). O contrato firmado com a SOS Assistência Médica Familiar foi no valor de R$ 1,1 milhão durante a pandemia de Covid-19. O MPF (Ministério Público Federal) e a Câmara local suspeitam de favorecimento na escolha da empresa. Uma das concorrentes ao contrato chegou a oferecer metade do preço, mas foi desabilitada.

Ribeirão Preto – 2

Por falar em Ribeirão Preto, a Justiça local aceitou denúncia e transformou em réus Murilo Finardi Pires, Marco Antônio dos Santos e Telma Regine Alves, alvos da quinta fase da Operação Sevandija, deflagrada em 2018 pelo Ministério Público. A investigação envolve denúncias de desvio de recursos e lavagem de dinheiro no Daerp (Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto) no contrato com a Aegea Saneamento, empresa que havia recorrido à MPM Consultora em Projetos e Engenharia para execução de alguns serviços. A MPM tem sede em Mauá e era dirigida por Murilo.

Dia das Mães

O vereador Manoel Lopes (DEM) se orgulha de uma tradição: havia 27 anos que ele, ao lado de sua mulher, a ex-secretária Angela Donatiello Lopes, percorria bairros de Mauá entregando homenagem às mães mauaenses no dia delas. Neste ano, o ato precisou ser interrompido devido à pandemia do novo coronavírus. Mas a lembrança do democrata foi feita, de forma virtual. “Meu carinho, admiração e respeito seguem o mesmo”, sustentou o parlamentar.

Sessão

Os vereadores de São Caetano se reúnem hoje, virtualmente, em sessão ordinária. A pauta está recheada de projetos de vereadores. A casa ainda aguarda o envio das propostas, por parte da Prefeitura, de concessão de benefícios para os servidores da área da saúde e também para efetivação de cartão para compra de merenda escolar durante a pandemia de Covid-19. Essas proposituras estão em fase final de confecção.