Volkswagen adia retomada da produção em uma semana; volta será em 25 de maio

11/05/2020 | 17:59



A Volkswagen, montadora alemã com fábrica em São Bernardo, adiou em uma semana a volta da produção parada por causa da pandemia do coronavírus. De acordo com informações do SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), o retorno inicialmente previsto para o dia 18 foi adiado para o dia 25 de maio.

"Vamos usar folgas futuras. A gente já tinha quatro dias a mais para trabalhar futuramente e agora temos mais cinco. Vamos ficar devendo nove dias. Fiquem em casa, vamos estar aqui tratando passo a passo e se necessário voltares a falar com vocês", afirmou o coordenador da CSE (Comitê Sindical da Empresa) na Volkswagen, Wagner Lima, em vídeo direcionado aos trabalhadores da empresa.

No fim de abril, a empresa já tinha anunciado acordo com os trabalhadores, feito por meio do sindicato. A proposta aprovada pelos empregados permite desconto de 30% no valor do salário bruto do empregado e o mesmo percentual de redução em jornada de trabalho. São cerca de 8 mil trabalhadores na planta.

O Diário questionou a Volkswagen sobre o assunto e aguarda manifestação da empresa.

Hoje, a Mercedes-Benz, em São Bernardo, e a GM (General Motors) em São Caetano, voltaram gradualmente com a produção de veículos. A Scania foi a primeira a retornar no fim de abril. Já, a volta da Toyota está prevista para junho.