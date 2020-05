Cameron Diaz foi essencial para que Adele perdesse cerca de 45 quilos

11/05/2020 | 17:11



Como você viu, a cantora Adele perdeu cerca de 45 quilos nos últimos meses. O esforço, claro, foi todo da artista, mas ela também contou com a ajuda de uma amiga muito famosa: Cameron Diaz! Segundo informações do jornal britânico Mirror, tudo começou a mudar na vida de Adele quando ela contratou um personal chef indicado por Cameron. O profissional, que se chama Harley Pasternak, já trabalhou com grandes nomes como Rihanna, Katy Perry e Lady Gaga.

- Adele está se sentindo incrível no momento e sua perda de peso é devido a muitas coisas, mas ela também está recebendo dicas da Harley. Lady Gaga disse a ela o quão brilhante Harley era e isso convenceu Adele a entrar em contato [com ele], contou uma fonte à publicação.

Além disso, Cameron teria dito para Adele que contratar um chef fez muita diferença em sua vida, já que ela não gosta muito de cozinhar, especialmente quando está fazendo dieta. A cantora, inclusive, teria seguido a The Sirtfood Diet, que inclui três sucos verdes e uma refeição por dia durante três dias por semana e, em seguida, mil e 200 calorias por dia durante quatro dias por semana.

Ela tomava um suco verde de manhã e depois ia malhar. Como ela não costumava comer até às 3 da manhã ou às 16 da tarde, ela também fez muito jejum intermitente. Suas refeições incluíam camarões salteados com macarrão de trigo sarraceno, frango com couve, e seus doces seriam essas barrinhas de chocolate feitas com cacau em pó, tâmaras, açafrão e nozes.

Uma mudança e tanto, não é?