Instagram: veja tudo o que você já curtiu na rede social

Bianca Bellucci

Do 33Giga



11/05/2020 | 16:48



O Instagram permite que os usuários visualizem todas as fotos e todos os vídeos que eles já curtiram na rede social. O recurso está dentro das configurações e mostra as publicações em ordem cronológica, da mais recente para a mais antiga. A seguir, o 33Giga ensina como encontrar tal função. O tutorial foi realizado com um iOS, mas é bem similar em aparelhos Android.

1. Abra o Instagram e acesse seu perfil. Depois, clique nas três listras.

2. Dê um toque em “Configurações”.

3. Selecione “Conta”.

4. Vá até “Publicações que você curtiu”.

5. Pronto! Você verá todos os posts que curtiu no Instagram.

Na galeria, acompanhe o passo a passo em capturas: