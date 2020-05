Jogadores e comissão técnica do Atlético-MG fazem testes para covid-19

11/05/2020 | 16:10



A segunda-feira foi de testes no Atlético Mineiro. Jogadores, membros da comissão técnica e demais funcionários do clube foram submetidos a exames para avaliar se têm ou já tiveram a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O clube não anunciou quando sairão os resultados.

Os testes fazem parte da preparação do clube para o futuro retorno dos treinos, ainda sem data definida. "Nosso fluxo consiste em uma primeira barreira, na entrada do CT, onde todos preenchem um questionário, relatando possíveis sintomas, queixas, para que possamos conhecer um pouco melhor", explicou o médico Rodrigo Lasmar.

"Também é efetuada a medição da temperatura e, a partir de então, ele é encaminhado para a realização dos testes. Temos três colhedores que estão fazendo tanto o exame da secreção nasal, que nos permite identificar a presença do vírus, quanto o exame de sangue, que nos permite identificar aqueles que já tiveram contato com o vírus e desenvolveram anticorpos contra ele", esclareceu Lasmar.

Com estas medidas e os futuros resultados dos testes em mãos, o clube poderá avaliar melhor como poderá fazer a retomada das atividades no centro de treinamento.

Também nesta busca, o CT Cidade do Galo passou por um procedimento de desinfecção ambiental ao longo deste domingo. O objetivo, claro, foi higienizar as dependências do clube, visando o futuro retorno dos jogadores às atividades.

"Trata-se de um procedimento complementar, que tem validade e é potencializado quando realizado conjuntamente com as medidas de higiene pessoal, como limpeza continuada das mãos e uso de álcool gel e máscara de proteção", explicou o clube, em comunicado.