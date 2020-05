Última temporada de 13 Reasons Why é anunciada e já tem data de estreia

11/05/2020 | 16:10



Depois de um terceira temporada capaz de dividir a opinião dos fãs e pautada na descoberta de quem matou Bryce Walker - SPOILER: na qual descobrimos que Alex é o culpado, a Netflix, nessa segunda-feira, dia 11, anunciou a estreia da quarta e última temporada de 13 Reasons Why.

Em meio a cenas dos atores emocionados com o fim da série em um teaser intitulado A Despedida, a Netflix revelou que no dia 5 de junho de 2020 a temporada final da série que, a princípio, conta a história da jovem Hannah Baker, estará no catálogo do streaming.

No Twitter, os fãs ficaram divididos com a notícia:

Me sinto na obrigação de assistir mesmo com a bomba que foi a terceira temporada. Espero que melhore, gostava tanto dessa série na primeira.

Me julguem, mas eu amo essa série.

A última deveria ter sido a primeira.

Apesar de ainda não ter um trailer oficial para a história da quarta temporada da série, alguns esperam que o final conclua o ciclo de cada personagem e que as histórias sejam mais agradáveis e menos polêmicas que as anteriores:

O elenco de 13 Reasons Why é maravilhoso, mas a série se perdeu no próprio argumento na última temporada. Fico feliz que terá um encerramento, a série foi importante em algumas questões. Espero que finalize bem e se encontre depois das críticas que levou na última.