Ana Paula Siebert mostra mala de maternidade da filha, Vicky, e brinca

11/05/2020 | 16:10



Ana Paula Siebert está bem perto de dar à luz sua primeira filha, Vicky! A influenciadora digital, que está grávida do empresário Roberto Justus, está na reta final de sua primeira gestação. E nada melhor do que já ter a mala de maternidade pronta caso a bebê queira vir ao mundo de surpresa, não é? E Ana Paula, que está compartilhando tudo sobre sua gravidez, não poderia deixar de mostrar a mala que preparou para a filha durante o período em que ambas ficarão no hospital.

A empresária publicou um vídeo em seu Instagram nesta segunda-feira, dia 11, mostrando todos os itens que colocou na malinha neste momento tão especial. Logo no início, Ana Paula brincou sobre provavelmente estar levando mais do que precisa:

- Toda mãe de primeira viagem é exagerada!

Ao final, a influencer também pede para que as mamães deixem dicas de itens que ela possa ter esquecido e que também são importantes.