Ex de Gui Araújo revela que torce por ele e Anitta: A admiro

O relacionamento de Anitta e Gui Araújo está dando o que falar - inclusive com os ex-namorados deles!

Após Pedro Scooby pintar o cabelo de rosa e ser comparado a Gui - o que ele respondeu dizendo: Nossa, bonito o novo namorado dela, agora foi a vez da ex de Araújo, Catherine Bascoy, opinar sobre o casal.

Em um clique seu no Instagram, um seguidor comentou:

Pensando no Gui e tentando imaginar o que ele está fazendo com a Anitta nesse momento.

E ela respondeu, no estilo sincerona:

Kkkkkkk não to mais acompanhando... mas torço pela felicidade de ambos e eu inclusive a admiro.

Bem diferente da ex de Scooby, Luana Piovani, que não tinha papas na língua ao criticar a cantora.

Quarentena do casal

Enquanto isso, na quarentena na casa de Anitta, os pombinhos têm se divertido com vídeos nas redes sociais. Em um deles, eles mostram a diferença entre a quarentena com amigos e a quarentena com o mozão. Uma bem mais fina e sensual que a outra...