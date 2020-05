11/05/2020 | 15:10



Maria Teresa, filha de Letícia Almeida e Bruno Daltro, nasceu na última sexta-feira (8) Letícia também é mãe de Maria Madalena com Jonathan Couto, marido de Sarah Poncio. Nessa segunda-feira (11) a atriz publicou uma foto ao lado da família que está finalmente completa com as duas filhas e o noivo! Na legenda, a atriz escreveu:

Nem nos meus maiores sonhos seria tão perfeito quanto está sendo. Obrigada, Jesus.

Nos comentários, os seguidores de Letícia se derreteram com a publicação que sucedeu o Dia das Mães:

Você merece tanto!

Que família mais linda.