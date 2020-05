11/05/2020 | 15:10



O Dia das Mães do clã Kardashian-Jenner, foi, para variar, muito luxuoso... Khloé Kardashian mostrou que ganhou um lindo mural de balões do ex, Tristan Thompson, pai de sua filha, True. E ela também presenteou...

A loira deu caixas e caixas de presente para sua mãe, Kris Jenner. Entre uma vodka, velas perfumadas e preservativos, Kris mostrou também dois itens bem peculiares.

Um deles foi um kit de cigarro eletrônico de maconha, o outro, um brinquedo sexual com um formato, digamos, elegante.

Já a irmã de Khloé, Kylie, exibiu rosas brancas, presentes do ex-cunhado, Tristan, que, pelo visto, lembrou da família toda na hora de presentear.