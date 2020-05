Após brigas por causa de Nego do Borel, Duda Reis faz homenagem de Dia das Mães e ganha elogio do pai

11/05/2020 | 14:10



Parece que Duda Reis aos poucos retoma o seu relacionamento com os pais, Simone e Luiz Fernando! Após uma briga pública por conta de seu namoro com Nego do Borel, a atriz fez uma postagem em seu Instagram para homenagear a mãe, bem no Dia das Mães. Junto com um álbum de fotos, com uma imagem mais atual e a outra mais antiga, Duda escreveu o seguinte texto:

Amparo sagrado: Amor de mãe é o que existe Na inquietação e no sossego. Como se não existisse. Distância, só aconchego. Eu te amo muito, você sabe disso! Obrigada mãe, por absolutamente tudo, seremos sempre almas gêmeas uma da outra. Meu coração é seu Dona Cila! O tempo passa tão rápido, mas o sentimento de mãe e filha, fica. Não imagino o quão difícil é ser mãe, acho que eu só vou entender isso quando eu for, mas saiba que tenho muito orgulho de te ter aqui comigo, porque é como meu pai diz: não são os pais que escolhem os filhos, são os filhos que escolhem os pais. Ser mãe é acertar, errar, tropeçar, levantar, ser mãe é ser humana e mesmo com toda essa humanidade, conseguir passar pras suas extensões na terra, o amor verdadeiramente divino. Feliz dia!

Antes, Simone havia mostrado que tinha sido bloqueada pela filha em meio à briga por conta da volta do relacionamento de Duda com Nego do Borel. Agora, Simone repostou a homenagem da atriz, indicando que não está mais bloqueada no Instagram.

Luiz Fernando ainda celebrou e comentou o seguinte no post da filha:

Ficamos muito felizes em ver toda nossa família juntos! (sic)