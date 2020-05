Doria: isolamento em SP foi de 53%; flexibilização só se for acima de 55%

11/05/2020 | 13:42



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou que o índice de isolamento neste domingo, 10, foi de 53%, tanto na capital quanto no litoral e interior do Estado. Segundo Doria, só será possível manter a flexibilização da quarentena após o término do período estendido, ao fim de maio, se o índice se mantiver acima de 55%.

O governador disse: "Não há lockdown previsto em São Paulo, mas se for preciso não iremos descartá-lo". Segundo Doria, "(o lockdown) depende do comportamento da pandemia, número de leitos e isolamento social". "Só faremos sob orientação expressa da área da medicina", afirmou.

De acordo com o secretário de Saúde, Henrique Germann, o Estado tem 46.131 casos confirmados da covid-19 e 3.743 óbitos pela doença. Segundo Germann, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 89,6% na capital e de 68,2% no Estado.

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, informou, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, que serão testados 35 mil servidores da PM, familiares e outras forças policiais. Segundo Covas, "isso dará uma nova fotografia da pandemia para ações futuras".