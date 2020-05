Doria não descarta o lockdown no Estado

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



11/05/2020 | 12:31



O governador do Estado João Doria (PSDB) não descarta decretar lockdown em São Paulo. Em coletiva de imprensa realizada agora ele diz que, se houver necessidade por determinação da Saúde, não hesitará em seguir a recomendação.

"Se houver necessidade nós não descartamos essa alternativa (lockdown). Não está no protocolo imediato, mas ele não está excluído. Quem nos orienta é a Saúde e a medicina. Se houver essa necessidade, nós não hesitaremos em adotar. Não há esta decisão nem na Capital, nem no estado, considerando os outros 644 municípios de São Paulo. Vamos avaliando dia a dia", ressaltou. Segundo ele, se for decretado lockdown, deverá ser direcionado, não no estado como um todo. "Deveremos fazê-lo em locais que houver necessidade", ressaltou. O governador reforçou a necessidade do aumento da taxa de isolamento, que ontem ficou em 53%. "Se chegarmos ao índice médio ideal, de 55%, podemos pensar na reabertura gradual da economia."

Doria também anunciou que o governo do Estado deve distribuir nas próximas semanas 200 toneladas de alimentos para indígenas e comunidades carentes. A iniciativa, anunciada há pouco pelo governador João Doria (PSDB), e promovida pela secretaria de Desenvolvimento Social, tem como nome Cesta Verde e conta com a produção de comunidades rurais. Ao todo, serão 10 mil cestas para doação.

"Nós já distribuímos os primeiros lotes em aldeias de São Paulo e em São Bernardo (Krukutu) no início do mês passado. Agora, nas próximas semanas, distribuiremos 200 toneladas de ítens de primeira necessidade, além de frutas e legumes, para garantir alimentação de qualidade durante esse período de isolamento", disse a secretária de Desenvolvimento Social Célia Parms. Segundo ela, a compra desses itens foi feita de cooperativas e de associações de comunidades quilombolas do Vale do Ribeira e de Assentamentos Rurais paulistas, o que faz com que esses produtores também consigam ter renda durante a quarentena.

O Brasil registrou ontem 162.699 casos de coronavírus e 11.123 mortes. No Estado foram 46.000 casos e 3.743 mortes. Do total, 3.871 pessoas estão em UTI e 5.877 em enfermarias.