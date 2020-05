Katy Perry conta que chora ao olhar seus dedos dos pés e posta ultrassom de sua filha mostrando o dedo do meio

11/05/2020 | 13:11



No grupo de famosas que serão mamães em 2020, Katy Perry está tendo uma experiência bem emocional com sua gravidez. A cantora participou do evento SHEIN Together, uma iniciativa de arrecadação de doações para o Fundo Solidário de Resposta à COVID-19 para a Organização Mundial de Saúde (OMS), e durante uma live comentou sobre como está lidando com a gestação durante a quarentena.

- Tive alguns dias bons, outros ruins? Choro quando olho para os dedos dos pés ou choro quando faço tarefas simples. Acho que muito disso é hormonal, e não estou acostumada a ficar com tantas pessoas em um espaço confinado [ou] pequeno por tanto tempo. Estou acostumada a sair com muita frequência.

A cantora também revelou que teve que encontrar um meio de ter um lugar só para si e fugir um pouco de casa. Os fãs que a acompanham talvez já tenham percebido: Katy está ficando dentro do carro sempre que quer ter um espaço mais particular.

Katy também aproveitou para direcionar uma homenagem fofa às mães de todo o mundo:

- Ei, pessoal, aqui é a Katy Perry. Quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães e estou muito animada... e, acho, pronta para ingressar no seu clube. Espero que vocês estejam bem e permaneçam em segurança.

Na manhã desta segunda-feira, dia 10, a futura mamãe postou um vídeo de um ultrassom no qual sua filha parece mostrar o dedo do meio, e fez piada com a situação na legenda:

Quando sua filha ainda não-nascida lhe mostra o dedo do meio no útero, você sabe que está pronto para isso #felizdiadasmaesparamim