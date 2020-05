Sandy anuncia live ao lado do marido, Lucas Lima, para celebrar o Dia dos Namorados

11/05/2020 | 13:11



Após uma inesquecível live para arrecadar doações ao lado de seu irmão, Junior Lima, Sandy anunciou que fará outro show bem especial, dessa vez ao lado do maridão, Lucas Lima, e que está prevista para acontecer um dia antes do Dia dos Namorados, em 11 de junho! Por meio do Instagram, a cantora postou uma foto fofa do casal e escreveu o seguinte texto:

Desde que a gente se conheceu, já viu que dia 12 de junho não dava pra comemorar o Dia dos Namorados, que era tudo muito lotado! Então, a gente sempre comemorou no dia 11. Neste ano não vai ser diferente... Porém, dessa vez, por uma causa mais bonita, gostaríamos de convidar vocês pra participarem da nossa comemoração, que vai ser com uma live bem romântica. Bora?

Em seguida, explicou a imagem:

A foto é de uma viagem inesquecível que fizemos no ano passado.

Os famosos adoraram a ideia e comentaram! Wanessa Camargo, por exemplo, escreveu:

Já vou fechar a agenda do boy também. Lindos! Uma foto é uma foto.

Fernanda Paes Leme brincou:

Pode ir solteiro?