Filhas caçulas de Gugu Liberato chamam Rose Miriam Di Matteo de melhor mãe do mundo e a mais carinhosa em meio à batalha judicial

11/05/2020 | 13:11



As gêmeas Sofia e Marina, de 15 anos de idade, fizeram uma publicação especial no último domingo, dia 10, em que foi celebrado o Dia das Mães. As caçulas de Gugu Liberato homenagearam a mãe, Rose Miriam Di Matteo, com dois posts em seus respectivos Stories do Instagram. Primeiro, temos a declaração realizada por Marina, que compartilhou duas imagens com a mãe e escreveu as seguintes frases:

Eu te amo muito. Feliz dia das mães para a melhor mãe do mundo.

Marina ainda embalou sua homenagem com a música Suspicious Minds, de Elvis Presley.

Agora temos a publicação de Sofia. A jovem também postou cliques com a mãe e escreveu o seguinte:

Feliz dia das mães para a mãe mais carinhosa do mundo. Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Não há palavras para descrever o meu amor por você.

A canção escolhida por Sofia foi Te Amar Demais, do cantor Sodré.

João Augusto Liberato, o filho mais velho de Gugu, não prestou nenhuma homenagem à mãe em suas redes sociais.