Zé Felipe se emociona e chora em live ao lado do pai, Leonardo

11/05/2020 | 13:10



No último domingo, dia 10, foi celebrado o Dia das Mães! E para a data especial, Leonardo se reuniu com o filho, Zé Felipe, para fazer uma live de quase cinco horas que foi bem emocionante! Em determinado momento, por exemplo, Zé Felipe cantou ao lado do pai a canção Na Mesma Estrada e quase não conseguiu terminar a música, após ter começado a chorar.

Ao fim da canção, ele recebeu o abraço do pai.

Mais para o fim da apresentação, Poliana Rocha, a esposa de Leonardo, foi chamada ao palco e emocionada, fez um discurso:

- Eu quero primeiro agradecer a Deus porque estou tendo esse privilégio de no Dia das Mães eu ter os meus dois amores aqui em casa cantando. E mandar um beijo especial para todas as mamães em especial a minha, que eu tô com muitas saudades dela. Mãe, eu te amo muito! Tem três meses que eu não te vejo, mas meu coração está cheio de saudades. E esse beijo que eu tô mandando é com muita saúde para você. A minha sogra, que tem muito tempo que eu não a vejo, tô sentindo falta.

No Instagram, ela ainda postou um álbum de fotos da apresentação e escreveu o seguinte:

Live do AMOR... Gratidão, meu DEUS, por esse presente no Dia das Mães!!!

Zé Felipe também postou um álbum e escreveu:

Pra fechar com chave de ouro nossa noite, meu gato e minha rainha. Obrigado pela companhia de todos nesse domingo das mães, espero que tenham gostado do nosso encontro e que em breve eu possa cantar para vocês pessoalmente!

Já Leonardo, disse:

Obrigado meu Brasil! Obrigado por acolher a minha família na sua casa. Espero que tenham gostado da nossa live Pai e Filho foi um especial para todas as mamaÌ?es. Um beijo pra minha maÌ?e Dona Carmem e todos meus filhos. Amo voceÌ?s.