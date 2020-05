Carros autônomos: Volvo fecha parceria para desenvolver novas tecnologias

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



11/05/2020 | 12:48



A Volvo anunciou que pretende desenvolver novas tecnologias de condução autônoma junto à empresa norte-americana Luminar. A previsão é de que a parceira forneça a primeira tecnologia totalmente autônoma da fabricante sueca para rodovias, abrindo caminho para futuros desenvolvimentos de segurança ativa.

A Luminar irá disponibilizar o sistema LiDAR para a próxima geração de veículos Volvo com a nova plataforma SPA 2. Todos estarão preparados para receber o hardware de condução autônoma a partir do início da produção, em 2022, com o dispositivo Luminar LiDAR integrado ao teto do carro.

O LiDAR é um uma espécie de “radar a laser” que mede distâncias em relação a objetos ao redor do veículo. O recurso pode medir distâncias além de 250m, dando aos carros autônomos tempo para tomar decisões seguras em ambientes de tráfego complexos.

Além disso, os carros com a plataforma SPA 2 poderão ter seus softwares atualizados a qualquer momento que o proprietário desejar, por meio da nuvem. Já o recurso Highway Pilot, primeira tecnologia de condução autônoma em estradas, será ativado assim que for verificado como seguro para locais e condições geográficas específicas.

As empresas também estão explorando a melhoria de futuros sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), com o potencial de equipar todos os futuros carros baseados no SPA2 com um sensor LiDAR como padrão.

Carros autônomos testados ao redor do mundo

Carros que dirigem sozinhos deixaram de ser coisa de filme de ficção há muito tempo. Atualmente, montadoras como Volvo, BMW, Mercedes-Benz, Ford e Land Rover já testam veículos autônomos. Empresas de tecnologia, como Google, Uber e Baidu, também quiseram entrar na onda dos automóveis inteligentes. Na galeria, você confere alguns modelos que já dirigem por conta própria ao redor do mundo: