Pancadão,multidão e vírus

Do Diário do Grande Abc



11/05/2020 | 12:30



Isolamento físico. É essa a principal indicação para que seja controlada a expansão do novo coronavírus, segundo ensinamentos da OMS (Organização Mundial de Saúde) e das autoridades sanitárias. Parece ser de simples entendimento que se o número de pessoas infectadas for além da capacidade de hospitais e outros equipamentos de saúde faltará atendimento adequado e aumentarão as mortes.



Mesmo assim, o desrespeito ao isolamento tem sido uma constante. Basta ver os índices apresentados diariamente pelo governo de São Paulo. O Estado mais rico e industrializado do País é hoje também o epicentro da pandemia no Brasil.



Cresce exponencialmente a quantidade de infectados e, consequentemente, as vítimas fatais da Covid-19. Os dados fornecidos assustam as pessoas de bom senso. Porém, parecem ser insignificantes para aqueles que, sabe-se lá por quais motivos, minimizam o problema.

<EM>As estatísticas oficiais apontavam ontem para 162.699 pessoas acometidas pela doença. Além de 11.223 mortos. Sem contar as subnotificações. Ou seja, a realidade é ainda pior.



Diante de tudo isso é de assustar saber que os pancadões, festas informais organizadas em vias públicas com aglomerações de pessoas e veículos, continuam a todo vapor nas cidades do Grande ABC.



Além de infringir as leis, tais acontecimentos ainda atentam contra qualquer norma de bom senso ou civilidade. O agrupamento de indivíduos nas ditas baladas contribui enormemente para a proliferação do coronavírus. É um crime.



Três cidades da região conhecem 21 pontos viciados, onde tradicionalmente ocorrem os pancadões. As prefeituras garantem que agem tanto na prevenção quanto na proibição de tais eventos. Inclusive com multas.



Além da ação do poder público, é necessário um pouco mais de inteligência por parte dos participantes desses eventos clandestinos. Além de música, bebida e sabe-se mais o que, o coronavírus certamente também marca presença. É ver para crer.