Duda Nagle compartilha clique de Sabrina Sato amamentando Zoe e faz linda homenagem à apresentadora

11/05/2020 | 12:11



Duda Nagle fez uma bela homenagem à Sabrina Sato no último domingo, dia 10. O ator fez questão de elogiar a amada no Dia das Mães e compartilhou um clique da apresentadora amamentando a filha do casal, Zoe, de um ano e seis meses de idade. Na legenda da foto, publicada em seu Instagram, o astro escreveu o seguinte:

Ser mãe é um processo constante e é uma honra acompanhar bem de pertinho já há dois dias das mães e meio, contando com a barriga, a sua transformação. Parabéns mamãe, você está cada vez mais linda. Te amo!!!

Sabrina também falou sobre o Dia das Mães em suas redes sociais. A apresentadora compartilhou diversas imagens das mães que existem em sua vida e agradeceu à todas, como você pode conferir abaixo:

Ser mãe é o maior presente que ganhei de Deus. Eu nunca imaginei sentir algo tão forte. E o Dia das Mães de hoje não é como os outros. Hoje é dia de usar toda a força do amor para celebrar aquela que nos presenteou com a vida. Sou muito grata por estar com a minha mãe, mas sei o quanto é difícil para ela estar longe dos meus irmãos nesse período. É por isso que, mais do que nunca eu desejo um Feliz Dia das Mães, cheio de amor, especialmente para todas as mães que estão longe de seus filhos e para as mães que estão trabalhando na linha de frente. Rezo para que tudo isso passe logo e que no próximo dia das mães, todos possam estar juntos novamente.

Fofa, né?