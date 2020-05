Jorge Vercillo revela sexo e nome do bebê durante live especial no Dia das Mães

11/05/2020 | 12:10



Jorge Vercillo será pai pela terceira vez, e o sexo do bebê foi revelado no dia mais significativo possível: o Dia das Mães! No último domingo, dia 10, o cantor fez uma live dedicada às mães que contou com um repertório cheio de músicas que remetem à maternidade e à feminilidade. Foi com uma dessas canções que a celebridade compartilhou com os internautas que será pai, pela primeira vez, de uma menina:

- A coisa mais maravilhosa do mundo é uma criança com saúde física e mental. Então, cantando essa música do Tom Jobim, eu quero homenagear essa criança e revelar o nome dela. Vem cá, Luiza, me dá tua mão. É menina. Estamos muito felizes!, disse, fazendo referência ao trecho de Luiza, canção de Tom Jobim.

Jorge é pai de dois meninos, Vinícius, com 17 anos de idade, e Victor, de 12 anos, frutos de seu casamento anterior com a ex-esposa, Gabriela Marques. A transmissão foi feita pelo YouTube, diretamente da área externa da casa do artista. Outras canções performadas pelo músico foram Trem da Minha Vida, que compôs para sua mãe, Yeda Barbosa, Mãe de Menina, e Ela Une Todas As Coisas, canção que deu nome à transmissão, entre outras letras inspiradas na esposa. A transmissão também teve tom beneficente, arrecadando fundos e doações para a saúde pública do Rio de Janeiro.