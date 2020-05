Obituário - 11 de maio de 2020

Ademir Medici

Segunda-feira, 11 de maio de 2020

HEVERLY JANE LERES ANDA VELO

(Santo André, 21-2-1959 – 8-5-2020)

A sensibilidade marcou a passagem de Heverly pela vida, pelas cidades de Santo André e Mauá e pela Refinaria de Capuava, em Mauá, onde desenvolveu carreira, destacando-se na área de comunicação, excelente repórter-fotográfica que era.

Na vida, compôs poemas; em Santo André, observou belezas em paisagens rotineiras, que muitas vezes passam despercebidas, como a casinha que fotografou na Rua Cesário Mota – motivo de crônica enviada em 2008 à página Memória.

Na Recap, Heverly fez um ensaio fotográfico que ilustrou o livro sobre os 50 anos da companhia, em 2004: ela conseguiu colocar, em primeiro plano, flores nas imagens eternizadas dos equipamentos pesados de uma refinaria.

A poeta Heverly participou do projeto “As cidades cantam o Tamanduateí que passa”, projeto ambiental da Prefeitura de Mauá, de 2004.

Jane Leres Anda Velo era filha de Koithi Anda e de Zinethi Conceição Leres Anda. Viúva de Marco Antonio Velo, parte aos 61 anos. Deixa a mãe, de 78 anos, e os filhos Átila Anda Velo, publicitário, e Liege. Foi sepultada no Memorial Jardim Santo André.



SANTO ANDRÉ

Laurentino Cardoso, 89. Natural de São João da Boa Vista (SP). Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Arlindo Ferreira de Omena, 85. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 9 no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Giselda da Silva, 84. Natural de Assaré (CE). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izaura Maria Damasio, 84. Natural de Tanabi (SP). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo (SP). Dia 9, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Terezinha Frutuozo Soares, 84. Natural de Crato (CE). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sinilza Maria dos Santos, 83. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Cemitério Municipal de Peruíbe (SP).

Yurico Shiguemori, 81. Natural de Mairiporã (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida do Prado Souza, 76. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Jardim da Colina.

Gino Vieira dos Santos, 70. Natural de Coronel Goulart, distrito de Álvares Machado (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tiago Machado, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Autônomo. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Francisco de Santana Santos, 67. Natural de Rio Formoso (PE). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severino Izidio José Sebastião, 66. Natural de Altinho (PE). Residia no Parque Central, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Adalto dos Santos, 58. Natural de Mortugaba (BA). Autônomo. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Ferreira de Souza, 54. Natural de Capoeiras (PE). Residia no Jardim da Conquista, em São Paulo (SP). Moldador. Dia 9, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Maria Nilza Bastos dos Santos, 51. Natural de Ribeira do Pombal (BA). Residia em Novo Osasco, Osasco (SP). Dia 9, em Santo André. Cemitério Santo Antonio, em Osasco (SP).

Elaine Cristina Pierre, 48. Natural de Santo André. Residia no Jardim Elba, em São Paulo (SP). Dia 9, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Allan Carlos Marinho da Silva, 37. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção. Atuava na área de telemarketing. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 10 de maio

Valdete Lopes de Jesus Bisco, 62. Natural de Caruaru (PE). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

João Ferreira da Silva, 76. Natural de Lajedo (PE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



D I A D E M A

José Valmir Mendes, 62. Natural de Boa Viagem (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



M A U Á

José Alves Neto, 76. Natural de Senador Pompeu (CE). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

João Valera da Silveira, 75. Natural de Matão (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Josafá Genésio dos Santos, 68. Natural de Buerarema (BA). Residia no Jardim Salgueiro, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Milton Gomes, 67. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Ademir Honorato Lopes, 66. Natural de Caldas (MG). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.