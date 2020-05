Região descarta rodízio de veículos adotado na Capital

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



11/05/2020 | 11:49



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC anunciou, na manhã desta segunda-feira (11), a decisão em descartar o sistema do rodízio de 24 horas e em dias alternados, já adotado pela Capital, divulgado na última semana pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e que entrou em vigor a partir de hoje. A decisão regional foi aprovada pelos sete prefeitos em assembleia extraordinária.

Com a decisão divulgada pela Capital, prefeitos da região comentaram da possibilidade de implantar essa restrição, mas a medida foi descartada.

Segundo o presidente do colegiado e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), a medida não foi pactuada pois acredita em prejuízos aos funcionários de serviços essenciais da região, visto que, a iniciativa adotada na Capital já reflete diretamente nas sete cidades. "Nós já estamos trabalhando com a redução nos transportes públicos, e agora, se aceitássemos esse rodízio com os veículos, os transtornos com esses profissionais poderiam ser ainda maiores", avalia.

Desde o final do mês de março, o Consórcio decidiu, junto ao governo estadual, que o transporte coletivo municipal funcionaria de segunda a sexta-feira com frota de 50% nos horários de pico – após às 17h – e de 30% nos demais períodos. Aos fins de semana e feriados, a frota será de 30% nos horários de maior movimento e de 15% nos demais horários. Essa decisão, segundo o Consórcio, vai manter em toda região.

Mais informações, amanhã (12) no caderno de Setecidades.