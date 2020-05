Príncipe Harry fala sobre cancelamento de jogos paralímpicos e deixa recado: - A vida mudou dramaticamente para todos nós

11/05/2020 | 11:10



Os Jogos Invictus foram criados pelo Príncipe Harry no ano de 2014 e são uma competição paralímpica para veteranos feridos e homens e mulheres que serviram o exército britânico. Em meados de março, o Duque de Sussex comunicou que a edição de 2020 seria adiada para o próximo ano, por conta da pandemia do novo coronavírus.

No último sábado, dia 9, data em que ocorreria a abertura da competição, Harry compartilhou um vídeo em seu Twitter, no qual falou sobre o cancelamento dos Jogos, e sobre como a vida mudou nos últimos tempos após a chegada da pandemia. Harry também comentou sobre o Dia da Vitória na Europa, que marca oficialmente o fim da Segunda Guerra Mundial no continente, deixando um recado pessoal:

- Ao comemorarmos o V-Day neste fim de semana e prestarmos homenagem ao serviço e sacrifício de toda a segunda geração da Segunda Guerra Mundial, também deveríamos estar reunidos na Holanda para iniciar os Jogos Invictus 2020 em Haia. A vida mudou dramaticamente para todos nós desde a última vez que estivemos em Haia, mas a equipe do IG2020 fez um trabalho incrível para se adaptar tão rapidamente à situação, e está ocupada planejando datas para o próximo ano.

De acordo com Harry, as novas datas do evento serão divulgadas em breve. Além disso, o príncipe também incentivou os internautas a participarem das atividades online que foram planejadas pela organização dos jogos, que contarão com palestrantes internacionais e outros participantes. O objetivo é que sejam compartilhadas experiências de resiliência nestes tempos difíceis da pandemia, transmitindo a importância do espírito invictus.

- Estou incrivelmente grato pelo seu apoio contínuo. Fique seguro e esta semana, fique atento, pois levaremos Haia para casa.

O Duque de Sussex ainda falou sobre a importância da união neste momento, mesmo que por meios virtuais, e elogiou as famílias que têm se reunido em plataformas online para manter o contato. Apesar disso, ele ressaltou que é preciso dar atenção àqueles que podem não estar conseguindo lidar bem com a situação:

- Por favor, cuidem daqueles que ficam quietos ou não estão visíveis nos sites de bate-papo. Vocês são os melhores nisso, então não tenho dúvidas de que todos estão se apoiando.