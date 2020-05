Sofia, filha de Gugu Liberato e Rose Miriam, presta homenagem à mãe

11/05/2020 | 11:07



O Dia das Mães foi uma data mais do que especial em 2020. Com muitos filhos distantes por causa da quarentena em decorrência do novo coronavírus, mulheres ganharam afagos através de vídeos chamadas por aplicativos ou com textos e fotos publicados nas redes sociais.

Nesta domingo, 10, Rose Miriam Di Matteo recebeu o carinho de uma das filhas, Sofia Liberato. "Para a mãe mais carinhosa do mundo. Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Não há palavras para descrever o meu amor por você", escreveu a garota em um dos stories do Instagram.

Marina e João Augusto também são filhos de Rose Miriam com Gugu Liberato. A mãe dos filhos do apresentador ainda disputa, na Justiça, o direito a parte da herança deixada por ele.