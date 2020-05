Niterói e São Gonçalo começam 'lockdown'; Rio também determinará restrições

11/05/2020 | 10:22



As cidades de Niterói e São Gonçalo, do Grande Rio, iniciaram "lockdown" (bloqueio) de vias nesta segunda-feira, 11, como medida para tentar conter o avanço do novo coronavírus. O fechamento de parte da cidade provocou grande congestionamento em avenidas de acesso e saída de Niterói. Inicialmente, o bloqueio será feito até sexta-feira, dia 15. No Rio, algumas das principais ruas de bairros das zonas oeste e norte deverão ter restrição semelhante nos próximos dias.

No fim da manhã desta segunda, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), deverá anunciar bloqueios parciais em ruas dos bairros de Santa Cruz, Madureira, Freguesia, Taquara, Tijuca, Grajaú, Pavuna e Cascadura. Na semana passada, ele já determinara o fechamento dos calçadões de Campo Grande e Bangu.